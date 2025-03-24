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三集瑞三路衝業績

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）聚焦車用、AI伺服器等三大領域，並開發多樣產品，法人看好該公司受惠於伺服器、電動車、AI PC、穿戴式裝置等市場滲透率提升下，今年營運將持續向上，AI、車用和伺服器營收占比將達35%以上。

三集瑞電感產品以繞線式製程為主，當中又可分為一體成型式功率電感及組裝式功率電感。

在車用布局領域，三集瑞車用電感產品主要供應大陸電動車大廠，包含影音系統、倒車雷達、充電樁等產品應用，預計2025年車用營收比重有望達5%以上，並持續開發車規電感，包含車規各尺寸一體成型電感、音頻電感、大電流共膜濾波電感等。

在當前最夯的AI領域，三集瑞表示，看好電感於傳統伺服器及AI伺服器產品應用數量，分別達150至200顆及300顆以上，能伴隨伺服器產業發展而增長，同時也針對英特爾、超微CPU平台開發一體式成型TLVR，有望在未來帶入營收貢獻。

三集瑞今年以來營運穩健向上，2月營收2.08億元，月增12.17%，年增82.39%；前二月營收3.93億元，年增17.11%。

為了迎接新訂單，三集瑞正積極擴產，斥資3億元至4億元擴建包含微型功率電感在內的40條生產線，設備總產能可望翻一倍、月產能上看9億顆。另因應地緣政治，該公司目前評估在越南增建產能或前往泰國購地設廠。

法人正向看待三集瑞今年AI、車用、伺服器等應用續強，為業績增添柴火，不僅今年上半年車用營收比重有機會超過5%，傳統伺服器也開始交貨台灣品牌伺服器廠商，助攻營運動能。

AI 伺服器 營收

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