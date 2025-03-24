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安勤2025年營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠安勤（3479）今年醫療、工控、零售、博弈等相關業務看俏，並積極搶攻邊緣AI商機，法人看好，隨著主要業務接單看增，安勤今年營收有望挑戰新高。

安勤預期，今年醫療、工控、零售、博弈等四大應用都將成長，總經理張嘉哲先前指出，歐洲醫療客戶對AI高階伺服器應用出貨暢旺，且中國大陸工控長單已完成簽約，預估第2季起逐步貢獻，對全年營運樂觀看待。

法人看好，安勤今年首季營收可望年增兩成，隨著新增專案出貨規模提升，下半年業績將更勝上半年，呈現逐季走揚，2025全年營收將重返80億大關以上，有望超越2023年新高紀錄，加上今年毛利率較高的醫療、工控專案貢獻提升，在產品組合優化下，獲利有望同步挑戰歷史新高。

安勤並積極搶攻邊緣AI商機，昨（24）日宣布將參與日本最大IT產業展會「Japan IT Week」，發表最新AI與邊緣運算技術，聚焦高效能嵌入式系統、智能運算平台及AI解決方案，推動智慧醫療、智慧交通與智慧製造的發展。「Japan IT Week」於4月23日至25日舉辦，看好邊緣AI商機，安勤積極推動綠色運算，以高效能運算（HPC）結合液冷技術，顯著降低能源消耗，提升AI與邊緣運算的效能與穩定性。

在智慧交通方面，安勤將展示基於輝達 Jetson平台的邊緣AI解決方案，透過AI即時分析駕駛行為、行人與車流動態，以及障礙物偵測，強化智慧交通管理能力，提升城市治理效能。

在醫療領域部分，安勤攜手柏瑞醫，透過AI邊緣運算開發骨質疏鬆篩查方案，應用深度學習與數位X光感測技術，在六秒內精準評估骨折風險，提升診斷效率並降低醫療成本。

AI 營收

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