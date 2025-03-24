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義隆電：第1季營收可望淡季不淡 全年寄望PC換機潮

中央社／ 新竹24日電

IC設計廠義隆電今天表示，第1季營運表現可望淡季不淡，今年寄望微軟（Microsoft）停止支援Windows 10能夠帶動電腦換機潮，進而推升義隆電整體營運成長。

義隆電今天舉行媒體交流會，處長劉代銘說，電腦品牌客戶為因應關稅議題，自2024年第4季開始有急單湧現，急單效應一直延續到2025年第1季，預期第1季營收表現可望淡季不淡。

義隆電先前預估，第1季營收將約新台幣30億至32億元，毛利率約48%至51%；第1季觸控相關產品業績可望增長，尤其觸控螢幕晶片增幅將較大。

劉代銘表示，微軟今年將停止支援Windows 10，希望能夠帶動電腦換機潮，進而推升義隆電整體營運成長。義隆電在觸覺回饋晶片已接獲不少案子，且產品單價較觸控板高，預期今年可望較明顯成長。

義隆 觸控

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