AI資安需求夯 法人來卡位 華經、訊達、驊宏資飆不停

迎接AI應用大時代，資服多頭熱情不退，華經（2468）、訊達（6140）、驊宏資（6148）上周全獲三大法人買超，早盤股價再度帶量接力漲停，華經改寫歷史新高53.9元，訊達成交量擠進人氣前10大榜單。統計3月以來，華經、驊宏資股價漲幅皆已逾四成。

資服族群近來獲多頭持續搶進，除了先前DeepSeek橫空出世引發的資安疑慮以外，近日Alphabet大手筆收購雲端資安公司Wiz等題材也增添話題。尤其DeepSeek獲習近平認可後，在中國大陸「體制內」受熱捧，而生成式AI發展速度極快，也使得企業安全面臨前所未有的挑戰，進一步突顯了AI資安的迫切需求。

華經上周再獲外資買超1,802張，股價續漲15.84%，早盤開盤不到10分鐘又攻上漲停53.9元鎖死，持續扮演資服領頭羊。

華經著力於推展雲端運用、擴大虛擬化應用層面、強化資安、海量資料應用之解決方案，並持續進行市場行銷，建置自有應用軟體品牌。此外，IC通路商大聯大（3702）於2月底宣布入股華經、取得51％的股權，多方也正面反應。

華經第一季業績淡季不淡，前2月營收5.23億元，年成長47.07％。其中，2月稅後純益600萬元、年增35.2％，每股稅後純益0.08元、年增33.3％。

訊達上周獲外資買超1,714張，股價強漲16.87%，早盤追價買盤續湧，股價再度亮燈漲停鎖在42.65元。

訊達看好，隨著AI技術飛速發展，面對前所未有的轉型機遇，這股趨勢將引發新的投資浪潮，催生創新解決方案與商業模式，推動AI、大數據與資安等技術需求日益增加。訊達已成立專門的市場開發團隊，以提供滿足市場需求的客製化解決方案。

訊達2月合併營收1.77億元，月增12.13%，年增168.8%；前兩月累計營收3.35億元，年增30.33%。