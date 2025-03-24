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輝達隱藏版 CPO 鏈出列 這檔還有富爸爸撐腰股價飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
四家隱藏版輝達CPO概念股被點名。本報系資料照片
四家隱藏版輝達CPO概念股被點名。本報系資料照片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年GTC大會秀矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，且點出相關的合作夥伴，業界盤點後發現黃仁勳「沒說出口的四家隱藏版輝達CPO概念股」，包括訊芯-KY（6451）、富鼎（8261）、全新（2455）與穩懋（3105）；24日同步開高，尤以有鴻海（2317）與國巨（2327）兩大富爸爸為靠山的富鼎表現最強勢，衝上漲停鎖死。

根據輝達所揭露的訊息，CPO夥伴當中，台廠在檯面上點名台積電（2330）、鴻海集團、日月光（3711）旗下的矽品、波若威等；另外的合作夥伴還有Lumentum、Coherent、康寧、Fabrinet、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中業者。

業界盤點黃仁勳揭露的名單後發現，4家「隱藏版輝達CPO概念股」的台廠，包括鴻海集團CPO布局的訊芯-KY、富鼎；Lumentum多年前併購Coherent，兩家都列名輝達CPO夥伴，穩懋是Lumentum最大代工廠， 等同通吃輝達兩大協力廠訂單；全新則是供應矽光產業上游磊晶。

矽光子成為GTC最大亮點，推升相關個股的表現， 此外，輝達隱藏版 CPO 鏈也受到關注，富鼎以91.8元開高後衝上漲停95.5元鎖死，表現最為強勢；訊芯-KY盤中漲逾2%；穩懋以125元開高後一度拉升至128元，盤中上漲；全新以143元開高後一度拉升至145元，但盤中走低翻黑。

泛鴻海集團MOSFET廠富鼎去年第4季獲利1.88億元，為近九季最佳，季增21.3%，年增175.8%，每股純益1.6元；2024年全年稅後純益5.66億元，年增71.7%，每股純益4.8元。

富鼎以MOSFET為主力產品，從產品組合來看，低壓產品占42%、中壓占32%、高壓占24%、其它占2%；若以產品結構來看，去年第4季SPS（電源供應器）占比49%、computing占25%、風扇IC占12%、顯示器占5%、其他占9%；展望今年營運，富鼎看好電源供應器領域會有較大成長。法人預估，富鼎今年全年營收將力拚年增雙位數百分比。

輝達 鴻海

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