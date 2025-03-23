快訊

因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

智邦 選價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

智邦（2345）受惠AI加速器與高階網路交換器需求成長，去年第4季營運創新高，法人表示，今年首季在AI相關產品續拉貨與800G網路交換器量產出貨，有望再創新高。

法人指出，資料中心高階產品規格升級趨勢，800G網路交換器需求成長，AI應用增加美系客戶布建更多高階運算加速器，且網路交換器升級加快，有利智邦今年營運。

預期智邦2026年因加速器持續升級帶來的營運成長動能，DeepSeek推出後，CSP業者加速布建ASIC產品，並導入AI伺服器應用，智邦有望成為該美系客戶的長期合作夥伴。投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如智邦國泰49購01、智邦元富47購01。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 智邦

延伸閱讀

限時11天「小龍蝦吃到飽」！桃園喜來登「優廚西餐廳」菜色升級 月底前「這樣揪」開吃還免千元

期貨商論壇／智邦期 利多護體

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

輝達攜手台積電與鴻海 發表矽光子網路交換器

相關新聞

群創、陽明 認購放閃

受到川普關稅、美國經濟衰退疑慮等不確定性影響，3月統計至21日，外資法人3月以來15個交易日僅一天買超，其餘14個交易日...

信邦、台灣精銳 四檔熱

信邦（3023）、台灣精銳（4583）等機器人概念股在長線保護短線的想像空間帶動下，上周五（21日）股價逆勢收紅。發行券...

瑞昱、智原 押逾三個月

台股上周五（21日）IC設計族群表現相對強勢撐盤，其中瑞昱（2379）、智原（3035）股價表現亮眼，發行券商建議，對於...

智邦 選價內外15%

智邦（2345）受惠AI加速器與高階網路交換器需求成長，去年第4季營運創新高，法人表示，今年首季在AI相關產品續拉貨與8...

啟碁 瞄準逾90天

啟碁（6285）今年前二月營收179.2億元，達成市場預期第1季營收的72%，優於預期，法人分析，主因Networkin...

華凌衝刺工控應用市場

中小尺寸顯示方案供應商華凌（6916）2024年營運受國際經濟復甦緩慢導致客戶拉貨趨於保守影響，全年獲利銳減逾六成，每股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。