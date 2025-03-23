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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

聖暉 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

聖暉* （5536）受惠於客戶先進製程晶圓廠及先進封裝建廠規劃，無塵室及機電工程需求提升；另外全球供應鏈重組趨勢，推動企業生產基地分散，帶動海外布局業務成長引擎。

法人分析，聖暉目前在手訂單380億元，預期1至1.5年內認列入帳。台積電加大投資1,000億美元，聖暉集團將與旗下朋億、銳澤一同赴美提供台積電廠務建置，並於2025年完成美國政策布局，將為公司新成長動能。

權證發行商表示，投資人如看好聖暉*的投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如聖暉*元富4A購01、聖暉*元大4A購01。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 聖暉

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