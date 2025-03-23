台指期 短線震盪整理

台指期上周五（21）日下跌188點收22,177點，逆價差32.1點，外資淨空單增加2,426口至35,588口。期貨商表示本周仍有美國總統川普對等關稅政策的不確定性，若美國時間4月2日未提前公告各國相關稅率，屆時台股正逢清明連假，投資人需留意相關風險。

台股上周五呈開低走低格局，電子權值股大多熄火，加上傳產權值台塑四寶回檔、鋼鐵類股表現弱勢，此外，尾盤富時指數調整權重盤後生效，終場指數下跌168點、跌幅0.75%、收在22,209點，累計全周上漲241點，終結周線連三黑。

在台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加1,558口至6,663口，其中外資淨空單增加2,426口至35,588口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,296口至171口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加力自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為六千餘口，買權OI增量持續大於賣權；周選擇權方面，買權OI增量呈現積極，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股波動率呈現低檔震盪，在量縮態勢不變下，短線仍以保守格局看待後市。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低走低格局，早盤短暫翻紅後隨即遭遇賣壓，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數持續在年線附近震盪，尚未脫離橫盤架構，然而上方層層壓力需要時間消化，不容易一次突破，因此在站回月線之前，短線維持震盪整理機率較高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.96下降至0.86，VIX指數上升0.28至19.57；外資台指期買權淨金額-0.14億元、賣權淨金額2.46億元，整體選擇權籌碼面偏空。整體來說，大盤上周五再次跌破年線，而台積電則在年線之上，估本周恐因川普的對等關稅政策持續震盪。