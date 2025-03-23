凌陽三引擎 催動營運

IC設計廠凌陽（2401）去年營收64.3億元，年增16.2%，展望2025年，公司預期本季營收將較去年第4季成長，動能來自車用產品、Soundbar業務及Plus 1平台應用，全年營運策略力拚持續接觸新客戶，以擴大市占率。

凌陽為台灣老牌IC設計廠，近年專注車用晶片、音訊晶片和AIoT晶片設計與開發，並積極跨入AI晶片發展，提供多樣化的解決方案平台，透過C+P架構，結合先進製程和成熟製程，打造高效能且具成本優勢的晶片產品。

凌陽近年獨創C+P架構，目前已開發至12奈米的C3架構，先前已導入掃地機器人，也開發各種應用，包括戶外割草機、長照監護系統、空拍機、視訊會議、自走機器人與車內監測等方面。

凌陽也開始計劃投入C5方案研發，在政府晶創法案補助下，有效壓低研發費用支出，目標2026年實現商業化，將可望帶來穩定營收貢獻。