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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

太景流感新藥 將在陸臨床

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）開發的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil（瑪帕西沙韋），近日已由合作夥伴向中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）申請小兒劑型臨床試驗許可（IND），試驗最快下半年啟動。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，「包括台灣、中國大陸在內的藥品市場，都面臨小兒專用藥品短缺的問題，相較於成人藥品，中國大陸的小兒專用藥品項僅約2%，顯見對小兒劑型藥品的迫切需求。」他說明，小兒劑型的開發考量了味道、吞嚥及依體重計算劑量的需求，因此設計了口服懸液劑，以提升孩童用藥的精準度及服藥順從性。

中國大陸流感藥物市場在新冠疫情後逐年復甦，小兒劑型銷售占比更是遠高於成人劑型。根據IQVIA統計，2021~2024年中國大陸流感藥物可威（克流感學名藥）小兒劑型的銷售額占比上看七成；其中，2024年銷售額約人民幣49億元，其中小兒劑型部分約占七成（約人民幣35億元）。

流感

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