櫃買揪安侯 辦創新企業小聚

櫃買中心（Taipei Exchange）為扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，近日與安侯建業聯合會計師事務所合作舉辦首場「創新企業小聚」，邀請四家AI科技相關創新企業參與。

活動中，各家企業就其營運模式及創新技術進行介紹，並與櫃買中心進行一對一交流溝通，藉以更加了解創櫃板plus新制內容及相關輔導資源。

櫃買中心本次邀請的四家創新企業均展示其創新技術應用領域，包括協助企業將流程、知識和數據與整合至AI數據資產平台；聚焦於3D實物建模、演算法技術開發及VR+3D技術整合；透過科技與創新建立共享傘永續城市行動計畫；以及專注於解決電商業者數位倉儲需求。安侯建業聯合會計師事務所創新與新創服務團隊亦介紹其會計及內部控制等諮詢與輔導服務，以分享協助企業順利登錄創櫃板輔導經驗，並以「公發合規的關鍵拼圖—資訊與系統」為主題進行專題演講。

櫃買中心對中小微企業的扶植不遺餘力，已成功協助超過2,500家公司進入資本市場，並獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，今年度更以專為扶植中小微創新企業而升級之創櫃板plus，提供更多元豐富的免費輔導及媒合活動，協助提升中小微創新企業之能見度，加速茁壯成長，進而促進經濟發展。