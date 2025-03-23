上洋三引擎熱轉 營運衝
空調及商用洗衣代理商上洋（6728）截至2024年已連續四年賺逾一個股本，2025年營運持續看俏，公司表示，看好空調、家電和商用洗衣等三大業務今年都將繼續成長，尤其智慧能源業務年增率上看一成。
上洋2024年營收35億元，年增28.5%，毛利、淨利同步向上，法人看好今年仍可維持相當水準之上。上洋去年雖因募資而導致股本膨脹，每股純益仍優於2023年。
觀察上洋2024年營運，空調家電營收占比約77%，商用洗衣比重維持在20%左右，其他為新創業務，每個事業部門皆在成長，今年營運持續看增。
展望今年，上洋傳統經銷通路去年成長34%，大型專案交貨量增加22%，智慧能源業務穩定成長約10%，精緻洗衣業務在門市管理提升下，營業額也成長140%。海外市場方面，著重在泰國洗衣業務，相關業務去年成長37%。
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