中鋼、中鴻業績將季季高

美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，引發一連串效應，今年以來不到三個月，美國鋼價已經連漲八次，累計每公噸跳漲175美元（約新台幣5,800元），台灣鋼鐵廠積極布局美國市場，採購再增量，中鋼（2002）、中鴻產銷營運績效第2季將比第1季突出。

一家下游單軋廠證實，原本向上游廠訂2萬公噸熱軋底材，隨著接單量持續湧進，特別再追加4,000公噸、增幅達20%，「已經好久沒有追加採購了」，期待市場繼續向上發展。

法人分析，美國鋼價今年來每公噸累計上漲近6,000元，反觀同一時間內中鋼、中鴻盤價累漲不到1,000元，新一波補漲大行情何時實現？備受關注。

中鴻總經理朱敏表示，美國總統川普大打關稅戰，確實有幫助到美國鋼鐵業。商情顯示，以美國大廠紐可鋼鐵為例，今年來已經調漲八次鋼價，累計提價每公噸175美元，漲幅逾20%。

美國鋼價強勁復甦，吸引燁輝、裕鐵、盛餘等台廠目光，對美國鋼市布局更顯積極，各廠產銷站上攻擊發起線，對上游廠中鋼、中鴻的訂貨與提貨量都增加，國內鋼鐵產業出現從下往上的需求能量，後勁力道十足。

朱敏說，中鴻最新盤價內外銷價格每公噸已經提高20美元左右，尤其4月外銷已經全部接完，要開始接5月訂單，整個第2季的透明度明顯清晰很多，預期第2季將比第1季好，對前景展望樂觀看待。

朱敏指出，這波美國關稅戰國內鋼鐵業受惠，主因在於台灣鋼材銷美本來就要被課25%關稅，結果關稅戰後南韓、日本等競爭對手跟台灣一樣被課稅，台廠從不平等轉為平等，競爭力自然大增。

朱敏表示，台廠銷美需控制銷量，以免再被盯上。