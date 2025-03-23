開展5月台中開新店
開展餐飲集團（7789）宣布，將在台中市崇德路再開新店，預計5月與消費者見面，配合新店挺進崇德商圈，開展表示，4月1日起每周末將推出多重優惠搶客，為擴大中部市場做準備。
西式餐飲領導品牌開展餐飲集團，剛於去年底登錄興櫃，目前旗下共有七大品牌，包括美式餐飲龍頭TGI FRIDAYS星期五餐廳、德州鮮切牛排Texas Roadhouse等，目前在台灣、上海及香港有30家分店，預計2025年總店數將達到36店。
開展去年合併營收20.1億元、年減4.8%；今年前二月合併營收3.53億元、年增4.5%。開展今年展店速度加快，目前已知，預計第3季完成併購的salt & stone新式加州料理，今年上下半年將各展店1家；洛杉磯風味LillA今年將展1店；泰勒肉舖今年也計畫在台北再開一店。salt & stone新式加州料理現有一店，位於台北101大樓4樓。
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