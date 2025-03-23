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大摩看面板雙雄 報價有望持續上揚「點讚群創」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

摩根士丹利（大摩）表示，受到供應端的產能管控、中國的以舊換新政策，以及季節性備貨需求等多項利多帶動，預期將持續支撐電視與IT面板價格在2025年第二季上漲。台灣面板廠中主要較看好群創（3481），維持「買進」的評級，目標價19元，而友達（2409）則給予「中立」，目標價15元。

大摩指出，主流32吋、43吋、55吋、65吋與75吋電視面板價格在3月整體平均月增1.0%。其中主要是由於面板廠商的供應端管控、中國以舊換新政策帶動的穩健電視需求，以及季節性的備貨動能，預期這波價格上漲將可延續至第2季初。以季度平均來看，預期將季增約1%。

另外，在IT面板方面，大摩表示，顯示器面板價格在3月呈現小幅增長，月增0.3%，而筆電面板價格則持平。主要可能反映出來自電視面板市場的溢出效應，展望第2季，大筆電與顯示器面板每月都將有溫和的漲幅。以季度平均來看，預期IT面板價格在將季增約1%，相較於第一季持平。

在台股面板雙雄中，大摩較看好群創，基於2025年獲利預估，給予群創0.7倍股價淨值比；至於友達，大摩依據2025年獲利預估，也給予0.7倍股價淨值比。主要是因為群創的估值較便宜，而且群創對標準電視面板的曝險程度更高。

友達 大摩 群創 電視面板

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