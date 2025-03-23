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宏致處份轉投資公司部分股權 第一季EPS上看1至1.5元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠商宏致（3605）受惠處分轉投資公司-大地電氣的部份股權，加上本業獲利持續向上，法人預估，今年第1季每股稅後純益（EPS）上看1到1.5元，今年業績可望逐步上升。

宏致自2014年開始投資中國大陸的大地電氣，當初投資的目的主要是瞄準中國大陸車用市場，但後來因為策略考量，2016年公告終止增加投資，目前持股超過17%。

根據大陸北交所公告，昆山宏致是在3月12到18日透過集中競價減持大地電氣189萬股，減持金額人民幣5,164萬元，減持後，昆山宏致持有約1,635萬股，持股比例約17.31%，法人估計，該筆處分將挹注宏致第1季業外EPS達0.8到1元。

宏致之前表示，今年上半年將以雲端通訊產品表現最強勁，可望年增50%，工業產品也可望年增30%，電腦消費電子相關產品將成長5%到10%，汽車產品則持續衰退，看好今年整體業績展望，由於高毛利率的雲端通訊產品占比持續提升，今年獲利同步看增。

EPS

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