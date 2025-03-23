鈊象、精測、均豪、均華談展望

遊戲股王鈊象（3293）、半導體測試廠精測（6510），以及均豪（5443）及均華（6640）母子公司四家大廠，分別將於本周舉行法說會、及參與櫃買中心舉辦的業績發表會，如何展望2025年營運前景，將成為各界關心焦點。

遊戲股王鈊象將於25日召開法說會，董事長李柯柱將親自出席，並將釋出今年上半年營運展望。鈊象累計今年前二個月營收34.97億元，年增29.2%，創同期新高；2月稅前淨利10.45億元，稅前每股純益3.73元，創單月歷史新高。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

精測將在27日參與櫃買市場業績發表會，屆時將釋出最新的營運展望。展望今年，精測總經理黃水可表示，現階段 AI、HPC 測試板需求依舊強勁，相關訂單已滿到4月，帶動本季挑戰歷年最旺的第一季。

黃水可進一步說，看好整體上半年營運將明顯優於去年同期，並正向看待美國市場將是未來成長重點，公司先前已在美國聖荷西備好產能，關稅變數影響有限。

跨足先進封裝設備市場有成的均豪，2024年合併營收44.35億元，年增43.6%；毛利率26.73%，年增1.58個百分點，為近二年新高；稅後純益2.97億元，年增45.7%；每股稅後純益1.82元，亦是近二年新高。均豪表示，去年本業虧損，展望2025年將朝獲利邁進。

其中，半導體設備業績將翻倍成長。

先進封裝設備概念股均華受惠於客戶需求持續發燒，去年第4季不僅合併營收、稅後純益及每股稅後純益（EPS）均創下單季歷史新高的佳績，也推升2024年全年交出營收、獲利及EPS三項史上新高的漂亮成績單，成績傲人。僅管均華去年EPS為14.62元，但董事會決定擬超額配息15元現金股利，配息率達102.6%。

均華2024年合併營收24.42億元，年大增105.6%，創年度史新高紀錄；毛利率37.82%，年增3.19個百分點；稅後純益4.13億元，年大增309.3%；每股稅後純益14.62元，獲利雙創歷史新高。展望2025年將訂單續創新高，營運可望持續升溫。