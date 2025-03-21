和碩加州新辦公室啟用

和碩（4938）衝刺伺服器業務，昨（21）日正式啟用位於美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）新辦公室，和碩董事長童子賢分析，新辦公室就在輝達（NVIDIA）公司的隔壁，新據點更接近客戶、更快接觸市場新趨勢。

針對美國製造，和碩共同執行長鄭光志指出，和碩仍在評估在美國設廠條件，除了考量客戶需求，也要評估生產成本。和碩目前在北美生產據點，主要位於墨西哥華雷斯，以生產電動車相關業務為主。因應伺服器業務，當地也組建伺服器產線，預計今年上半年開出產能。

和碩新辦公室將作為銷售、業務發展、行銷與現場應用工程（FAE）的核心據點，為美國市場的客戶提供更快速、更在地化的支援與技術服務。童子賢分析，在矽谷設新辦公室，主要看到和碩未來在此有更多活動。