晶睿AI安防 強攻海外

智慧安防業者晶睿（3454）昨（21）日舉行法說會，總經理廖禎祺表示，積極布局AI安防開發市場初見成效，成功在日本和巴西布局AI安防產品，另外泰國廠已經在第1季投產，可占全年產值20%。他表示，各國大力推動智慧城市樓與自動化通訊，也有望帶動晶睿整體營運動能。

晶睿指出，2024年上半年的訂單表現較為保守，但隨著品牌和代工業務的增長，以及客戶庫存的減少，第4季合併營收達到21.73億元，較前季成長15%，稅後純益達1.72億元，公司把握AI與雲端的技術趨勢並推出創新產品和服務，維持在安防市場的競爭優勢。

廖禎祺表示，晶睿的品牌業務與代工業務占比為四比六，長期目標是希望五比五。美加地區是最大市場，占比達60%，未來計畫在美加市場增加投資，帶動表現。今年代工訂單的增長動能持續強勁，主要受益於邊緣AI應用的普及和美中貿易戰等因素，資安議題成為市場的熱點，為非陸品牌廠商帶來了更多機會。廖禎祺表示，公司研發安防軟硬體可實現即時邊緣運算，支持深度搜尋分析功能，廣泛應用於智慧城市、智慧交通和智慧工廠等領域。