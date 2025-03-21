電信三雄「笨水管」變新利器

電信三雄將「笨水管」的基礎網路建設積極轉為「創新生財工具」，透過開放網路API，發展金融、資安等創新服務，並延伸到智慧城市，成為新營收來源。中華電信（2412）攜手金融等跨業合作打造加值服務，台灣大與行動通訊聯盟Bridge Alliance推跨國應用，遠傳與國際夥伴強打資安服務。

過往電信業者網路主要靠電話及上網服務賺錢，但各種網路創新服務（入口網站、社群網路、OTT TV）則都賺大錢。電信三雄加入全球移動通信系統協會（GSMA）推動的Open Gateway，透過開放網路API（Network API）熱潮，讓網路資產變成創新生財工具，包含SIM卡變更偵測、網路切片特殊應用、位置驗證等特性，應用在防詐、身份驗證、智慧城市、物聯網。

中華電信董事長簡志誠就指出，開放網路API預估到2030年將促進企業營收成長七成，中華電信自主研發「SIM卡換發」，與「終端設備狀態」API，通過GSMA認證，與台灣企銀合作，成功以「SIM卡換發資訊」輔助阻詐的實測驗證。

台灣大參與亞太區最大行動通訊聯盟Bridge Alliance，去年推出Bridge Alliance API Exchange（BAEx）平台，為跨國企業提供統一且簡化的跨市場API使用流程。

遠傳與全球網路資安領導廠商Allot合作，推出「防駭心守護」與「兒少心守護」等服務，針對消費者與中小企業提供強化的網路安全防護。