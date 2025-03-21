凌巨股東臨時會今增選兩席董事 新大股東代表入列

中小尺寸面板廠凌巨科技（8105）21日舉行股東臨時會，增選第十屆董事兩席，由凌巨總經理杉本克己、新大股東代表郡宏光電副董事長呂昕晨當選。

凌巨今年元月16日代母公司凸版控股株式會社公告，凸版控股董事會通過轉讓持有凌巨全部股權（持股53.1%）予聚奕投資公司。這項股權轉讓將分二階段進行，預計今年8月下旬完成轉讓作業。

凌巨科技總發行股數為441,544,851股，今天臨時會總出席股數為264,818,502(含電子投票264,782,722股)，出席比率59.97%，兩位新任董事都以過半股權當選。股臨會順利增選位新任董事後，董事長田村隆幸表示，兩位新增董事將為公司帶來新的事業展望。

原本占凌巨科技53.1%股權的日商凸版控股公司，將與台灣凌巨擴大合作，希望藉由台日合作，創造雙方綜效和業績。

凌巨強調，凸版未來不再生產中小尺寸液晶面板，改採向凌巨採購、持續進行販售，將挹注凌巨的業績。

凌巨表示，第一季為傳統淡季，將持續針對新案進行開發，在三大產品線中，佔凌巨營收比重約3成的工控，今年成長力道有望加大，而消費性電子產品有持續回溫的跡象，尤其是拍立得在年輕市場重新翻紅，以及企業返回辦公室後對印表機需求增加，都對凌巨營運有所助益。不過車載受到大環境、政策影響變數較多，不過整體來看今年展望樂觀。

在新技術OTFT（有機薄膜電晶體）上，除目前已經出貨的冷錢包之外，客戶也持續開發新應用，包括智慧穿戴與醫療，總經理杉本克己先前表示，OTFT去年春天正式量產後，迄今狀況非常順利，凌巨將會加速佈局，希望今年有更多新產品上市，為營運帶來貢獻。

至於，美國總統川普上任後祭出關稅政策，讓全球科技產業都在觀望，凌巨產品大多數屬於高度客製化，且主要是中間財，並非後段整機組裝，研判受到關稅議題影響不大，凌巨表示，會持續關注政策走向，並與客戶保持密切聯繫。