啟碁三動能加持 美系外資喊買、目標價193元

美系外資看好啟碁（6285）具有低軌衛星（LEO）、WiFi 7、及在企業級800G交換機領域具潛在商機等三大動能，再加上車用電子的營收上升加持，給予「買進」評等，目標價193元；啟碁21日開高， 終場收在155元，上漲3.5元， 漲幅2.31%。

啟碁2月營收87.81億元，月減3.87%，年增17.38%， 累計前2月營收179.17億元，年增12.77%；法人預估，啟碁今年第1季營收有機會上看275億元，且今年三大產品線各自擁成長動能，移動（Mobility）業務產品線經過去年庫存去化後，今年主要成長為ADAS（Cam、雷達），將回歸穩定成長趨勢。

另外，網路設備（Networking）受惠於Wi-Fi7規格升級及低軌衛星相關產品持續成長，800G Switch預計今年第4季開始出貨，家庭連網（Connected Home）則由美國、歐洲電信營運商帶動5G FWA產品需求，法人預估啟碁今年每股純益9.2元。

美系外資最新報告也給予啟碁買進評等，美系外資認為，啟碁主要生產基地位於台灣、越南、中國和墨西哥，預估今年越南的產能貢獻更高，可進一步滿足美國客戶需求。

美系外資表示，展望今年，啟碁管理層認為關稅仍為潛在的不確定因素，不過，低軌衛星（LEO）、WiFi 7及企業級800G交換機領域，則是具有許多成長機會。

啟碁21日以152元開高後曾短暫翻黑下滑至151元， 盤中一度拉升至163.5元，終場以155元收盤，上漲3.5元， 漲幅2.31%。