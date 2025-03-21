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矽光子、低軌衛星領軍網通股 波若威、昇達科飆天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳在GTC大會展示與台積電及其供應鏈共同打造的矽光子技術和光學元件封裝（CPO）的網路交換器，為AI伺服器高速傳輸帶來新里程碑。圖／NVIDIA提供
輝達執行長黃仁勳在GTC大會展示與台積電及其供應鏈共同打造的矽光子技術和光學元件封裝（CPO）的網路交換器，為AI伺服器高速傳輸帶來新里程碑。圖／NVIDIA提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，GTC點亮矽光子，波若威（3163）獲得輝達（NVIDIA）直接點名，股價連日來上漲，21日衝上漲停216元鎖死， 排隊買單逾1.6萬張，創下歷史新高價；另外，昇達科（3491）低軌衛星占比拉升，看好今年營運，股價也飆上歷史新高；矽光子、低軌衛星股領軍下，網通股表現抗跌。

黃仁勳宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模；這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」，在這塊領域，將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控旗下矽品、波若威等台廠。

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科表示，低軌衛星三大客戶中，S客戶及A客戶大量下單，S客戶持續將自製轉向外包，A客戶則是持續發射衛星，推升整體訂單長期呈現高成長，樂觀看待全年營運表現，獲利可望再創新高。

近年昇達科深耕低軌衛星產品，從太空的衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）、終端設備（Uber Terminal）、衛星連接手機及衛星與衛星之間串連設備等，打入全球前三大低軌衛星營運商。

台股21日下跌，上市櫃網通股相對抗跌，尤其是櫃買市場的網通股表現更搶眼，主要由矽光子及低軌衛星兩大族群的個股領軍，波若威衝上200元，早盤以202元開高，午盤衝上漲停216元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.6萬張， 寫下歷史新高價。

昇達科早盤以473元開出，一度拉升至497元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；另外，上詮（3363）、聯亞（3081）盤中漲幅也超過5%；智邦（2345）、眾達-KY（4977）、中磊（5388）、啟碁（6285）、全新（2455）等股也都是上漲攻勢。

低軌衛星 網通股

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