矽光子、低軌衛星領軍網通股 波若威、昇達科飆天價

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，GTC點亮矽光子，波若威（3163）獲得輝達（NVIDIA）直接點名，股價連日來上漲，21日衝上漲停216元鎖死， 排隊買單逾1.6萬張，創下歷史新高價；另外，昇達科（3491）低軌衛星占比拉升，看好今年營運，股價也飆上歷史新高；矽光子、低軌衛星股領軍下，網通股表現抗跌。

黃仁勳宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模；這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」，在這塊領域，將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控旗下矽品、波若威等台廠。

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科表示，低軌衛星三大客戶中，S客戶及A客戶大量下單，S客戶持續將自製轉向外包，A客戶則是持續發射衛星，推升整體訂單長期呈現高成長，樂觀看待全年營運表現，獲利可望再創新高。

近年昇達科深耕低軌衛星產品，從太空的衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）、終端設備（Uber Terminal）、衛星連接手機及衛星與衛星之間串連設備等，打入全球前三大低軌衛星營運商。

台股21日下跌，上市櫃網通股相對抗跌，尤其是櫃買市場的網通股表現更搶眼，主要由矽光子及低軌衛星兩大族群的個股領軍，波若威衝上200元，早盤以202元開高，午盤衝上漲停216元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.6萬張， 寫下歷史新高價。

昇達科早盤以473元開出，一度拉升至497元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；另外，上詮（3363）、聯亞（3081）盤中漲幅也超過5%；智邦（2345）、眾達-KY（4977）、中磊（5388）、啟碁（6285）、全新（2455）等股也都是上漲攻勢。