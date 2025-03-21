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偉訓擬砸14億元收購 AIP 跨入車用 股價急殺觸跌停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

電源暨機殼廠偉訓（3032）20日停牌，擬砸約4,294萬美元（約新台幣14億元）收購AIP 100%股權，助陣公司跨入車用領域，但市場不買單，早盤股價急殺、一度觸及跌停88.9元，直接跌破季線。

偉訓公告，擬斥資約4,294萬美元，收購Amber Investment Partners（AIP）100%股權。董事長王駿東表示，收購AIP有助於公司跨入車用領域，預估完成收購後，有望貢獻公司目前50%營收，若經投審會審查通過，最快下半年完成收購程序。

AIP專注於開發聲學關鍵元件，目前主要生產據點在越南及其他亞太地區，擴展到馬來西亞與美國設立新產品研發與生產據點，客戶遍及專業音響、汽車音響、電動車產業等。

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