偉訓14億併購AIP 強攻車用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

電源暨機殼廠偉訓（3032）昨（20）日公告擬斥資約4,294萬美元（約新台幣14億元）收購Amber Investment Partners（AIP）100%股權。偉訓董事長王駿東指出，收購AIP有助於公司跨入車用領域，預估完成收購後，有望貢獻公司目前50%營收，最快下半年完成收購程序。

AIP專注於開發聲學關鍵元件，目前主要生產據點在越南及其他亞太地區，擴展到馬來西亞與美國設立新產品研發與生產據點，客戶遍及專業音響、汽車音響、電動車產業等。

王駿東指出，偉訓累積30多年IT產業精實化生產與品質管理經驗，深獲客戶肯定，AIP在電動車領域有很好的表現，透過投資，發揮互補綜效，產品領域擴展至聲學及電動車產業，提供更多元產品並強化東南亞地區布局，協助客戶創造價值、共創雙贏。

王駿東指出，AIP營收及獲利表現良好，若經投審會審查通過，預計下半年完成收購，初估可望為公司帶入約當目前營收50%的營收，亦有助獲利增長。

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