偉詮電出貨旺 第2季業績看升

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）去年營收表現重回成長軌道，今年前兩月業績也年增逾一成，法人預期，遊戲機新品上市、伺服器產品出貨暢旺加持，第2季業績有望持續提升。

偉詮電去年合併營收為30.94億元，增7.2％，歸屬母公司業主淨利2.75億元，增31.6％，每股純益1.57元。累計今年前兩月合併營收為5.15億元，年增18.7％。

偉詮電的兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機的效應，預期相關拉貨力道將延續到下一季並逐漸增強。筆電應用從去年下半市場庫存逐漸去化後，就漸恢復拉貨力道，至今保持不錯的動能。公司也擴展工控應用，應用於電動沙發、吸塵器等產品。

偉詮電還有散熱風扇馬達驅動IC產品線，伺服器應用業務在近兩年積極擴展版圖，持續推出新產品，近期完全併購的陞達科在伺服器風扇馬達驅動IC方面也多所著墨。

偉詮電於2022年就透過公開收購取得陞達科過半股權，近日宣布將透過換股整併，將陞達科納為100％持有的子公司。偉詮電認為，整併將能進一步地發揮規模經濟效益、提升經營效率。

偉詮電 營收 遊戲機

延伸閱讀

雷虎2月每股純益0.07元 擬辦理現增

MLB／東京開幕戰今晚登場 道奇帶來經濟效益估高達40億

高鋒2024年EPS 1.05元 時碩2.56元

伯鑫財報／去年每股賺10.47元歷史次高 擬配9元現金股利

相關新聞

緯創、嘉澤 大摩按讚

輝達GTC大會登場，宣布AI晶片最新進展，摩根士丹利（大摩）報告指出，看好AI相關供應鏈的緯創（3231）、嘉澤後續展望...

偉訓14億併購AIP 強攻車用

電源暨機殼廠偉訓（3032）昨（20）日公告擬斥資約4,294萬美元（約新台幣14億元）收購Amber Investme...

偉詮電出貨旺 第2季業績看升

IC設計廠偉詮電（2436）去年營收表現重回成長軌道，今年前兩月業績也年增逾一成，法人預期，遊戲機新品上市、伺服器產品出...

研揚 擴大邊緣AI產品線

工業電腦廠研揚（6579）在輝達（NVIDIA）GTC大會，展示搭載NVIDIA Jetson系統模組的先進嵌入式AI系...

同欣電 拓展自駕車商機

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）在車市需求回升，自駕車趨勢不變，加上因應市場不同客群需求推出EZ-C...

中華電 助攻消防機器人

中華電信近年強大智慧解決方案，昨（20）日宣布「行動AI影像服務」助力智慧聯網消防機器人；智慧城市管理平台則輸出泰國、印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。