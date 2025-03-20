偉詮電出貨旺 第2季業績看升

IC設計廠偉詮電（2436）去年營收表現重回成長軌道，今年前兩月業績也年增逾一成，法人預期，遊戲機新品上市、伺服器產品出貨暢旺加持，第2季業績有望持續提升。

偉詮電去年合併營收為30.94億元，增7.2％，歸屬母公司業主淨利2.75億元，增31.6％，每股純益1.57元。累計今年前兩月合併營收為5.15億元，年增18.7％。

偉詮電的兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機的效應，預期相關拉貨力道將延續到下一季並逐漸增強。筆電應用從去年下半市場庫存逐漸去化後，就漸恢復拉貨力道，至今保持不錯的動能。公司也擴展工控應用，應用於電動沙發、吸塵器等產品。

偉詮電還有散熱風扇馬達驅動IC產品線，伺服器應用業務在近兩年積極擴展版圖，持續推出新產品，近期完全併購的陞達科在伺服器風扇馬達驅動IC方面也多所著墨。

偉詮電於2022年就透過公開收購取得陞達科過半股權，近日宣布將透過換股整併，將陞達科納為100％持有的子公司。偉詮電認為，整併將能進一步地發揮規模經濟效益、提升經營效率。