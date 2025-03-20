緯創、嘉澤 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
大摩看AI相關個股 圖／經濟日報提供
大摩看AI相關個股 圖／經濟日報提供

輝達GTC大會登場，宣布AI晶片最新進展，摩根士丹利（大摩）報告指出，看好AI相關供應鏈的緯創（3231）、嘉澤後續展望，給予「優於大盤」評等，在共同封裝光學（CPO）則看好設備廠萬潤

根據報告內容，大摩給緯創、嘉澤、萬潤目標價，分別為158元、1,860元、660元。

緯創部分，大摩指出，第2季將優於第1季，主因系統出貨量逐步提升。今年以來，UBB需求表現優於預期，並且額外獲得部分H20訂單。此外，緯創AI伺服器主板與系統業務毛利率高於其筆電業務。

嘉澤方面，預計輝達將在未來幾代GPU伺服器機架中保留其設計，並且認為未來可能會有LGA連接器的機會，但是時間點不確定。

此外， SO-CAMM主要將維持在GB/VR 配置中，但可能會被應用於輝達邊緣AI產品線，如DGX Spark和DGX Station。

針對萬潤，大摩說，CPO耦合工具需要大量演算法，萬潤與同業相比具備更高產能效率。CPO從設備下單到量產的生產周期約六個月。

另外在CoWoS產能方面，萬潤將在2025年底達到每月7萬到8萬片，與預估相符。

大摩 緯創 萬潤

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