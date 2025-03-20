同欣電 拓展自駕車商機
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）在車市需求回升，自駕車趨勢不變，加上因應市場不同客群需求推出EZ-COB封裝模式，拓展非高階市場，法人估2025年車用CIS將有個位數的成長，同欣電2025年營收仍有望年增近雙位數。
同欣電四大產品線中，成長動能高低依序是高頻無線通訊模組（光通訊）．陶瓷電路板和車用CIS，最後是混合積體電路模組。
在車用CIS方面，業界分析，預期2025年車市需求回升，自駕車趨勢仍在，8M畫素之高階產品滲透率提升，車用CIS需求正向，同欣電在2-3年前開始研發EZ-COB封裝模式產品，主打非高階市場，法人看好推動今年車用CIS業務成長。
在混合積體電路模組部分，法人點出，超音波感測器仍待觀察美國醫院之支出，而車用壓力感測器需求穩定，另外與客戶共同投入SiC基板研發應用於車用市場，而GaN將用於消費性充電產品，成為中長期潛在成長動能。
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