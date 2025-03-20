精誠資訊 強攻ESG服務

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

精誠資訊（6214）積極衝刺ESG相關服務市場，昨（20）日宣布與美商鄧白氏戰略合作，精誠自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至ESG評鑑的一站式解決方案，鎖定台灣及東南亞地區的中小企業市場商機。

精誠與鄧白氏戰略合作內容，包含整合精誠開發的「中小企業碳管理平台」與美商鄧白氏的「ESG永續數據」，打造從碳盤查計算到ESG評鑑的一站式平台，以簡化碳盤查流程為核心，企業僅需輸入使用的資源數據，即可快速完成碳排放計算，掌握自身碳排放狀況。

透過鄧白氏ESG產業數據分析、ESG Rating機制，在符合國際六大永續準則下，協助企業了解產業平均值，並與同業ESG數據進行比較，有助企業了解ESG表現。

精誠資訊MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正表示，鄧白氏資料庫包含全球8,200萬家企業及台灣超過42萬家企業的ESG數據。

ESG 中小企業 精誠

延伸閱讀

精誠資訊攜手鄧白氏與玉山銀行 擴大碳管理布局

中華郵政創立129周年 成功轉虧為盈、去年盈餘26.53億元

台泥成功發行116億元 綠色海外無擔保可轉換公司債

上市櫃協會東方領袖講座／台積電資深副總方淑華：決策要考慮永續、韌性

相關新聞

緯創、嘉澤 大摩按讚

輝達GTC大會登場，宣布AI晶片最新進展，摩根士丹利（大摩）報告指出，看好AI相關供應鏈的緯創（3231）、嘉澤後續展望...

偉訓14億併購AIP 強攻車用

電源暨機殼廠偉訓（3032）昨（20）日公告擬斥資約4,294萬美元（約新台幣14億元）收購Amber Investme...

偉詮電出貨旺 第2季業績看升

IC設計廠偉詮電（2436）去年營收表現重回成長軌道，今年前兩月業績也年增逾一成，法人預期，遊戲機新品上市、伺服器產品出...

研揚 擴大邊緣AI產品線

工業電腦廠研揚（6579）在輝達（NVIDIA）GTC大會，展示搭載NVIDIA Jetson系統模組的先進嵌入式AI系...

同欣電 拓展自駕車商機

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）在車市需求回升，自駕車趨勢不變，加上因應市場不同客群需求推出EZ-C...

中華電 助攻消防機器人

中華電信近年強大智慧解決方案，昨（20）日宣布「行動AI影像服務」助力智慧聯網消防機器人；智慧城市管理平台則輸出泰國、印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。