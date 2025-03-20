精誠資訊 強攻ESG服務

精誠資訊（6214）積極衝刺ESG相關服務市場，昨（20）日宣布與美商鄧白氏戰略合作，精誠自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至ESG評鑑的一站式解決方案，鎖定台灣及東南亞地區的中小企業市場商機。

精誠與鄧白氏戰略合作內容，包含整合精誠開發的「中小企業碳管理平台」與美商鄧白氏的「ESG永續數據」，打造從碳盤查計算到ESG評鑑的一站式平台，以簡化碳盤查流程為核心，企業僅需輸入使用的資源數據，即可快速完成碳排放計算，掌握自身碳排放狀況。

透過鄧白氏ESG產業數據分析、ESG Rating機制，在符合國際六大永續準則下，協助企業了解產業平均值，並與同業ESG數據進行比較，有助企業了解ESG表現。

精誠資訊MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正表示，鄧白氏資料庫包含全球8,200萬家企業及台灣超過42萬家企業的ESG數據。