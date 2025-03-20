中華電 助攻消防機器人

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）近年強大智慧解決方案，昨（20）日宣布「行動AI影像服務」助力智慧聯網消防機器人；智慧城市管理平台則輸出泰國、印尼及多個友邦，今年攜手夥伴搶進全球智慧城市市場。

中華電指出，「行動AI影像服務」以低延遲穩定影像串流技術、高彈性硬體架構設計，可嵌入AMR、機器人機構空間等特性，與國產消防機器人專業廠商建東精工合作，規劃「智慧聯網消防機器人指揮管理系統」。

中華電信提供一站式低延遲行動影像暨多元IoT感測資訊匯流服務，將火災現場影像、熱細節、氣體資訊等環境資訊，第一手傳送現場指揮官、救災指揮中心，目前智慧聯網消防機器人已於台南市政府、高雄市政府消防局服役。

中華電信表示，相關產品可運用於高科技廠房、化工業、石化業等高風險場域，提升災害應變效率、減少災害損失，保障人員安全，未來持續以5G融合AIoT技術力，規劃AI影像分析與即時災害預測功能，提供更多智慧化解決方案。

AI 中華電信 機器人

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