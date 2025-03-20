研揚 擴大邊緣AI產品線

工業電腦廠研揚（6579）在輝達（NVIDIA）GTC大會，展示搭載NVIDIA Jetson系統模組的先進嵌入式AI系統，首度公開亮相全新AI面板電腦，鎖定智慧零售市場，並攜手遠通電收旗下遠創智慧（FETCi），能精準執行高速公路車牌辨識。研揚持續擴大邊緣AI產品線，加上工業電腦產業市況回溫，法人預估，研揚今年營收有望雙位數增長。

研揚表示，透過部署先進的物件分類模型，新的嵌入式AI系統NIKY-2155-Nano能精準辨識並即時記錄商品，大幅提升自助服務站的運作效率與顧客體驗。

研揚攜手FETCi展示智慧城市解決方案，其核心為搭載NVIDIA Jetson AGX Orin的全新BOXER-8641AI-Plus。精準執行高速公路車牌辨識，為智慧交通管理帶來革命性的進展。

研揚2月營收5.79億元，月增3.51%、年增29.2%；累計研揚今年前兩個月營收達11.38億元、年減2.05%。