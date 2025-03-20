英業達攻智慧醫材 報捷
英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英業達昨（20）日宣布，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程邁向AI化、數位化及自動化，未來雙方更將進一步簽署合作備忘錄，衝刺智慧醫療動能。
英業達指出，英愛膚智慧傷口軟體已由單一科室的臨床應用，拓展至全院、居家等使用情境，逐步擴大服務範圍，減輕醫護作業負擔，提升傷口病患照護品質。
英業達表示，未來雙方將以傷口診治應用為基礎，簽署合作備忘錄，擴大AI判讀傷口應用範疇。
據統計，醫院一年傷口診治數量平均高達兩萬筆，每年成長15%，傷口診治供需失衡，英業達AI智慧醫療團隊與新光醫院整形外科主任林育賢，攜手優化院內既有流程，導入英業達AI智慧傷口軟體，輔助更多非專科醫護人員判讀傷口。
英業達AI智慧醫療團隊除將英愛膚智慧傷口軟體無痛導入院內，也結合AI研發製造能力與軟硬體整合經驗，協助規劃建置其他AI與軟體服務。
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