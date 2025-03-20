偉詮電出貨暢旺 第2季業績可望持續增溫

IC設計廠偉詮電（2436）去年營收表現重回成長軌道，今年前兩月業績也年增逾一成，法人預期，在遊戲機與伺服器等應用產品出貨暢旺加持下，該公司第2季業績有望持續提升。

偉詮電累計前兩月合併營收為5.15億元，年增18.7％。

在偉詮電的兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，其中遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機帶來的效應，預期相關拉貨力道將延續到下一季，且還會逐漸增強。至於筆電應用從去年下半市場庫存逐漸去化後，就漸恢復拉貨力道，至今保持不錯的動能。

另外，偉詮電還有散熱風扇馬達驅動IC業務，其伺服器應用在近兩年積極擴展版圖，並持續推出新產品。除了本身的表現之外，該公司併購的陞達科在伺服器風扇馬達驅動IC方面也多所著墨。

偉詮電於2022年就已透過公開收購取得陞達科過半股權，近日也宣布將透過換股整併將後者納為100％持有的子公司。偉詮電認為，相關整併將能進一步地發揮規模經濟效益、提升經營效率。