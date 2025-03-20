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輝達黃仁勳幫澄清、台積電最大烏雲散去 分析師曝買點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

路透先前曾報導指出，台積電（2330）已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業經營英特爾的晶圓製造事業，不過， 輝達執行長黃仁勳明確表示，「沒有人邀我」，另外， 國發會主委劉鏡清也表示，「台積電董事會從未談過投資英特爾一事」；台積電股價反彈大漲，分析師直言，台積電「最大烏雲散去」，「千元以下可以買」。

根據路透先前的報導，知情人士透露，台積電已向輝達、超微、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業經營英特爾的晶圓製造事業；根據提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但持股不超過50%，並且主動邀約合作夥伴入股，目前談判還在初期階段。

台積電組隊救英特爾的消息傳出後引來各界高度關注，證券分析師張陳浩認為，假如這個合資計畫是「真的」，對台積電來說恐有兩個不利的影響，一個是營收將衰退，另外就是技術外流的隱憂，尤其是先進技術的領先優勢恐將流失。

不過， 在輝達GTC大會的記者會上，記者提問輝達是否與台積電合作參與一個財團以收購英特爾股權？執行長黃仁勳明確表示，他的公司並未被邀請參與收購英特爾的股權；黃仁勳說，「沒有人邀請我們加入財團。」「沒有人邀我。或許其他人受邀，但我不知道。或許有個派對，但我沒被邀請」。

另外，國發會主委、台積電法人董事代表劉鏡清則是在立法院回答立委時表示，「截至目前，台積電董事會從未談過投資英特爾一事」，他強調，台積美國廠製程至少落後台灣3年，最新製程一定在台灣。

劉鏡清表示，對台積電赴美投資，政府有三原則一定會把握，包含最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先，且一定適用「N-1」規定。

黃仁勳及劉鏡清的說法， 等同打臉先前外電所傳出的， 由台積電提議合組公司搶救英特爾的消息；台積電20日開高走高收最高， 以985元收盤， 上漲33元， 漲幅3.46%，領軍台股大盤指數大漲。

證券分析師張陳浩表示，台積電若是真如先前傳出的將組合資公司救英特爾， 將有不利的影響，但現在包括黃仁勳否認， 強調沒有被邀請， 加上台積電董事劉鏡清直指從未在董事會討論過投資英特爾，台積電「最大烏雲散去」，「千元以下可以買」。

台積電 英特爾 黃仁勳

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