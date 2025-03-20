大立光除息57.5元 盤中震盪暫陷貼息

光學鏡頭廠大立光去年下半年現金股利每股配發57.5元，今天進行除息，早盤一度上漲35元，至2505元，填息逾60%，但隨後股價震盪，回吐漲幅，暫時陷入貼息狀態。

大立光2024年營收新台幣594.57億元，年增22%，毛利率為52.4%；稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元。

大立光上半年配息40元、下半年配息57.5元，合計全年配發97.5元，刷新歷史紀錄。

大立光昨天收在2525元，去年下半年配發現金股利57.5元，今天進行除息，參考價為2470元，今天早盤開高，一度上漲35元，至2505元，填息率逾60%，但隨後漲勢回吐，盤中股價數度翻黑，暫陷貼息狀態。

大立光先前法說會透露，已向客戶送樣人形機器人的機器視覺模組產品，並驗證通過，待客戶後端軟體調整好後，即可展開出貨。