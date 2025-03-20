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大立光邁向填息路 配息57.5元、股價開高30元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大立光。圖／聯合報系資料照
大立光。圖／聯合報系資料照

大立光（3008）113年 EPS 達194.17元，3月20日進行下半年除息57.5元，昨獲三大法人轉買超178張助陣下，早盤股價開高30元、報2,500元，邁向填息路。

大立光2024年度每股純益（EPS）194.17元，加計去年上半年配息40元、下半年配息57.5元，合計全年配發97.5元，刷新歷史紀錄。

大立光董事長林恩平日前於法說中表示，2025年AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加。其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會kick off，薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，而附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽；另，手機鏡頭以外，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶；至於工業機器手臂，正設計中。

而據外媒最新披露，蘋果正積極打造首款折疊iPhone，最快明年發表，預估售價上看2,300美元（約新台幣7.5萬元），是史上最貴的iPhone，可望為相關供應鏈營運進補。法人預期，折疊iPhone主要供應鏈都是老隊友，由鴻海（2317）操刀組裝，大立光提供鏡頭，此外，國內老牌軸承廠新日興（3376）繼供貨MacBook等蘋果筆電軸承後，也應蘋果要求加入折疊iPhone供應鏈，成為新機所需新元件供應商。惟相關業者皆不評論單一客戶與訂單動態。

大立光董事會訂定除息基準日為3月27日，現金股利發放日為4月17日。董事會亦決議6月6日於台中市烏日區成功西路300號，召開114年股東常會。

大立光 折疊手機

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