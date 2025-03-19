台揚連三天跌停 信心喊話

衛星通訊廠台揚（2314）每股淨值低於5元，遭列入全額交割股，股價已連續三個交易日跳空跌停，引發市場關注。台揚昨（19）日表示，將透過私募及發行公司債注入資金，強化資本實力，執行長吳永欽強調，對未來充滿信心，已經在O-RAN和衛星領域取得更大進展，實現營運回升。

台揚昨日跳空持續跌停，終場下跌2.4元，收22元，成交量僅158張，跌停委賣張數高掛近1.87萬張。

台揚發出最新聲明強調，去年因主要客戶出貨不順和提列存貨呆滯損失，儘管面臨短期挑戰，但基本面穩定。吳永欽表示，積極應對當前挑戰，保持微波通訊領域的領先地位。

近年台揚積極投入O-RAN（開放式無線存取網路）技術的研發與應用，並積極布局衛星通信市場，盼在全球5G建設浪潮中占據一席之地，並掌握衛星通信的爆炸式增長。