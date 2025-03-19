合勤控 搶軍工商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

軍工應用火紅，網通廠憑藉既有通訊技術優勢，積極搶進軍工領域，以合勤控（3704）實績最顯著，不僅強打軟體無線電機、無人機船載具專用資料鏈路無線電機等產品，更是台灣首家成功生產可阻止無線電遙控炸彈等反恐作戰設備廠商，拿下軍方多筆標案。

業者分析，俄烏戰爭中，無人機扮演關鍵角色，無人機的優劣則取決於導控及影像回傳所使用的資料鏈路品質，同時也要強化資安議題，讓網通廠在軍工產業應用別具優勢。

台灣網通廠當中，合勤控旗下合勤科技布局軍工產品多年，是國內首家成功生產可阻止無線電遙控炸彈等反恐作戰設備廠商，曾拿下陸軍無線通訊設備的特高頻無線電通訊系統標案、國軍HF（高頻）通信機換裝案。

近年合勤科技更積極參展，以軍工產品搶進海事航儀與國防領域等國際市場，今年初參加阿布達比「IDEX國際防務展覽及會議」，展示最新開發的軟體無線電機（SDR）系列產品、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統以及新型電戰偵蒐定向裝置等產品。

合勤科技軍用軟體無線電機產品涵蓋各式戰術、戰鬥無線電機，從高頻、特高頻、超高頻到極高頻無線電機，可安裝在各種軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，目前合勤科技服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

此外，合勤科技運用先進通信技術及電路縮裝技術，開發出體積小、省電且適合不同型態無人機使用的資料鏈路無線電機，可滿足短、中、長距離傳輸需求，在有干擾威脅下的戰場更能發揮其優異的性能。

無人機 網通廠 軟體

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