訊連攜超微 多面向合作

訊連（5203）昨（19）日宣布，今年將攜手超微展開多面向合作，旗下軟體威力導演與搭載超微晶片的AI PC深度整合，推動AI技術在影音領域的應用革新，衝刺AI多媒體應用動能。

訊連共同總經理林昭宏表示，正持續致力於開發更多搭載於超微平台的升級功能，期待未來能展開更緊密的合作，共同推動AI PC生態系邁向更繁榮的未來。

訊連近期受邀參與超微2025年度大中華地區「AI PC創新峰會」，展示威力導演「AI人物特效」在超微平台上的效能，也顯示雙方合作關係更趨密切。

訊連表示，在社群短影音日益盛行的時代，這項創新技術提供強大的影音處理能力和效能優勢，有效優化創作流程，為內容創作與數位娛樂領域開啟更多應用機會，展現AI技術與先進硬體整合後所激發的無限創新潛力。