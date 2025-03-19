勤誠秀GB300機殼方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（19）日宣布，首度參加輝達GTC大會，由執行長陳亞男親率研發團隊，在展場大秀最新GB300機殼方案，藉此搶攻次世代AI伺服器市場商機。陳亞男高喊，今年營運有望持續成長，AI產品發展將成為關鍵驅動力。

陳亞男指出，勤誠長期與輝達合作，推出完整MGX架構的AI產品線，不論是以Open Chassis公規機殼、JDM／ODM共同設計製造或OEM代工加值，從標準化部署到完全客製化開發，憑藉多元化的服務模式，皆能滿足系統廠及品牌廠客戶實現符合市場需求的解決方案。

陳亞男強調，勤誠將持續加大投入AI伺服器領域，保證不會讓市場失望，隨著貼近服務客戶的產品開發團隊在地化的部署，以及全球製造在地化策略的實現，伴隨北美NCT（數字控制沖床）廠與馬來西亞新廠的設立，勤誠將能夠更快速、精準地滿足全球客戶的需求。

勤誠去年受惠AI伺服器需求旺盛，帶動全年每股純益衝上16.05元，創歷史新高。

勤誠日前曾在法說會上指出，目前公司訂單滿手、產能滿載，今年全年營運目標將更勝去年，再創高峰。

展望未來，勤誠表示，目前的的訂單能見度已看到一至二個季度，產能利用率也處於滿載，將積極在國內外展開擴產計畫，藉此全力滿足客戶需求，卡位市場商機。

據悉，勤誠目前已分別在美國、馬來西亞布局海外生產據點；其中，美國為NCT廠正在建置中，該廠區可就近服務北美客戶，預計8月開始生產；馬來西亞廠則預計4月15日動土，廠房約今年底落成，明年首季試產，第2季步入量產。

AI 勤誠 馬來西亞

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