神達推AI伺服器新品

神達（3706）昨（19）日宣布，於輝達GTC大會發表最新AI基礎架構解決方案，展示專為輝達MGX架構最佳化的AI伺服器MiTAC G4527G6及一系列伺服器產品。法人看好，隨新品陸續上市，有望帶動神達伺服器業務走高，本季營收力拚改寫同期新高。

神達指出，隨著生成式AI與加速運算應用快速崛起，旗下神雲科技推出專為AI與高效能運算（HPC）設計的全新NVIDIA MGX架構伺服器MiTACG4527G6。亦推出支援NVIDIA H200 NVL與專為企業AI工作負載進化需求而打造的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU卡。

神雲表示，NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本則針對生成式AI、科學運算、圖形處理、渲染及企業級視訊處理進行最佳化。透過這些強大功能，企業可大幅加速AI模型訓練、推理與大規模數據處理，提高運算效率並提升競爭優勢。

展望後市，神達對今年上半年營運審慎樂觀。法人指出，神雲科技大客戶甲骨文從去年下半年起持續拉貨，且動能延續至今年上半年，加上神達數位北美市場POS機專案自上季延續至本季，預估神達今年首季營收將優於去年同期，寫下歷年同期新高紀錄。

此外，因應甲骨文及其他北美雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨，神達去年持續擴充美國伺服器產能，因此美國啟動關稅戰對神達影響不大。