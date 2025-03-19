浪凡 2025年盈餘挑戰新高

國內網路直播龍頭廠浪凡（6165）董事長王冠中昨（19）日指出，公司各項業務均已上軌道，且持續擴大，預估今年營收或獲利均有望創掛牌以來新高，全年展望樂觀。

浪凡為網路直播平台業者，旗下網紅直況主人數高達8,000人，在國內的市占率超過五成，平台內容涵蓋遊戲實況、歌唱表演、才藝秀場等，每月活躍用戶達50萬人。

王冠中指出， 旗下浪Live平台歷經多年營運，已穩坐業界龍頭地位，透過平台品牌吸引力，吸引許多直播主加入，每月營收從當初數千萬元來到2億至3億元，預期今年本業營收至少增10%至15%，若涵蓋其他業務項目，全年營收成長力道將更可觀。

浪凡去年全年營收28.48億元，大致與前一年相近，稅後純益7,940萬元，年增421%，每股純益1.04元，遠優於前年每股純益0.26元。王冠中透露，由於公司規模已做起來，因此前期大量投資的費用已可節省許多，加上醫美、二手車等新業務陸續開展，預估今年獲利成長幅度將優於營收成長。

浪凡今年前二月累計營收約5.4億元，年增10.8%。據悉，浪凡與直播主的拆帳方式為前者60%、後者40%。

王冠中表示，以台灣人口推算，國內直播平台最終只會有一家，浪凡是國內直播平台龍頭廠，已成功取得優勢，不論是營收或者網紅人數，都是業界第一。

而第二大直播平台的營收不到浪凡的一半，預料未來公司會逐步擴大領先優勢。