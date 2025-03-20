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ITH 2025年衝營運 看增兩位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠商ITH-KY（6962）昨（19）日舉行法說會，法人關切今年業績是否能成長雙位數百分比，公司表示，併購聯發科時序控制器（TCON）相關資產與技術授權後，有信心出貨量應會增加，如果下半年平均銷售單價不要下降太多，應當有機會達成成長目標。

ITH去年合併營收為224.61億元，年增0.2％，公司部分長約修約帶來減損迴轉利益，使得毛利率達26.82％，年增6.5個百分點，歸屬母公司業主淨利為22.49億元，年增1.04倍，每股純益5.61元。ITH總經理陳泰元指出，以去年營收來看，手機、平板與手表等智慧移動終端業務占比76％，筆電為主的資訊設備終端，及工控車載應用各占12％。

法說會 營收

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