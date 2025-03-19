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興能高2月虧損800萬元 單月每股虧損0.08元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

興能高（6558）因股票達公布注意交易資訊標準，故19日公布今年2月簡易財務數字，本期虧損800萬元、年減15.07%，單月每股虧損0.08元。

興能高公布今年2月營收6,700萬元、年增11.69%，稅前虧損800萬元、年減27.5%。

在輝達（NVIDIA）GTC 2025前夕，市場看好新款AI伺服器將帶動BBU需求，激勵電池模組族群股價勁揚，興能高18日以漲停作收，19日股價小幅回檔，終場收在60.9元，下跌0.5元、跌幅0.81%。

興能高總經理謝祥豪先前指出，公司持續擴大非消費性產品應用，預計2024年底到2025年上半年在醫療、物聯網、工業等領域都有專案進入量產，伴隨儲能業務有望在今年下半年產生貢獻，以及消費性電子領域有回溫跡象，對2025年營運樂觀看待。

長期來看，興能高近年切入儲能市場，自主開發的電池管理系統、儲能管理系統及5KWh產品等目前陸續進行第三方認證，期盼能在今年上半年完成，並在下半年產生貢獻。

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