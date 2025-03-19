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ITH法說會／去年224.61億元 一前提下今年業績有望雙位數成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠商ITH-KY（6962）於19日舉行法說會，對於法人關切今年業績是否能成長雙位數百分比，該公司表示，併購聯發科（2454）時序控制器（TCON）相關資產與技術授權後，信心度有所提升，出貨量應會增加，如果下半年平均銷售單價不要下降太多，應當有機會達成。

ITH去年合併營收為224.61億元，年增0.2％，因為該公司進行部分長約修約，帶來減損迴轉利益，使得毛利率達26.82％，年增6.5個百分點，歸屬母公司業主淨利為22.49億元，年增1.04倍，每股純益為5.61元。

ITH總經理陳泰元指出，以去年營收結構來看，ITH包括手機、平板與手表等智能移動終端業務占比達76％，另外以筆電為主的資訊設備終端，以及工控車載應用各占12％。而該公司旗下子公司奕力先前宣布，併購聯發科時序控制器（TCON）相關營業資產及技術授權，未來也將增加相關產品線，補足產品覆蓋率。

針對今年成長動能與展望，陳泰元認為，中國大陸補貼政策延續，所以工控應用預期將持續增溫，車載應用方面，對於車市也可樂觀正向看待。同時他並看好NB應用部分，AI地端應用的門檻降低，及Windows 10將停更帶來疫情後的換機需求 ，而Chromebook 教育市場也將增長，加上公司納入TCON產品，與原來的觸控與驅動整合IC（TDDI），以及觸控產品陸續在大客戶端導入，可望保持動能。

控制器 法說會 營收

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