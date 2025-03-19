宏致法說會／上半年以雲端通訊產品表現最強 可望年增50%

宏致（3605）19日舉行法說會，展望今年上半年，該公司表示，將以雲端通訊產品表現最強勁，可望年增50%，工業產品也可望年增30%，電腦消費電子相關產品將成長5%到10%，汽車產品則持續衰退，看好今年整體業績展望，由於高毛利率的雲端通訊產品占比持續提升，今年獲利同步看增。

宏致2024年產品營收占比，工業占22%、雲端通訊18%、汽車6%、電腦與消費電子54%。毛利率方面，雲端通訊產品平均35%毛利率，汽車不到10%毛利率（主要是因為去年稼動率不高），至於電腦消費電子相關毛利率約25%。

宏致財務副總李舒韵表示，該公司過去主要是出貨一般伺服器的連接器，2024年已經擴大出貨AI伺服器連接器，2024上半年AI伺服器相關產品營收比重約為3%，2024年下半陸續出貨AI伺服器所需的MCIO Gen5高速連接器，使得2024全年占比達到5%，今年MCIO Gen6訂單逐季放大，占比將達到8%到9%。

至於AI伺服器的內部線與外部線開發進度？宏致研發運營長楊宗霖表示，外部線方面，首先是DAC，開發生產比較久，規格一直演進，穩定合作出貨中。第二是ACC，2024年開發，送樣認證中，開發進度穩定，需要客人設備測試反覆驗證，第2季之後會有明確結果。第三是AEC，更複雜，還有晶片取得，還無具體驗證，主要是測試與調校中。

宏致說，上半年工業產品年增30%，主要是不斷電系統產品、無人機與視訊監控訂單強勁，至於電腦消費電子產品的成長，主要是客製化產品增加，也就是產品面的增加，另外，宏致在客戶的市占率也增加，均帶動電腦相關產品同步成長。

資本支出與產能規劃？宏致說，去年資本支出10億多元，今年約10億元，主要是擴產與廠房，其中，今年中國大陸珠海廠房繼續建設，台灣則持續擴產。至於東南亞，越南有一個專案，先擴產連接器，主要是配合客人要求非中國非台灣的產能，目前越南占營收比重2%，第4季才會投產，占比持續增加，目前東南亞占營收約10到15%，明年將提升15%到20%。