輝達辦 GTC 電子族群卻「斷電」 華邦電、南亞科股價逆勢上揚

輝達GTC大會登場，執行長黃仁勳表示Blackwell已全面量產，客戶的「需求相當驚人」，並宣布推出全新AI平台Blackwell Ultra，記憶體需求看旺，台廠記憶體龍頭華邦電（2344）、南亞科（2408）早盤在電子族群一片漆黑中，仍以高人氣逆勢維持高檔，抗跌力道強勁。

其中，華邦電穩坐台股人氣王，惟股價短線漲多，早盤攻上21.1元後一度翻黑，盤中則回穩平盤之上，力守5日線及20元關；南亞科短均皆呈現上揚勢態，早盤一度強攻近6%、股價暫高見43.8元，成交量也同步放大。

輝達於GTC大會宣布，推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB300系列晶片同步亮相，主打比GB200效能提高1.5倍，擴大搶攻AI推論、代理型AI與實體AI等熱門商機。

輝達強調，Blackwell Ultra延續以Blackwell架構為建置基礎，包含GB300 NVL72機架解決方案與HGX B300 NVL16系統。相較於Hopper架構世代，HGX B300 NVL16在大型語言模型上的推論速度提升11倍、運算能力提升七倍、記憶體容量增加四倍，可為AI推理等最複雜的工作負載，提供劃時代的效能。

2025年下半年，AMD（超微）、Intel與NVIDIA均將推出新產品，預期會進一步推升伺服器DDR5需求。企業級儲存設備對DRAM與NAND Flash需求同步增長，數據中心儲存需求攀升，也有望推升NAND價格。

此外，全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）也指出，觀察到DRAM在去年第4季和今年第1季呈現價格疲軟的態勢，現階段來看，DRAM現貨價已經相對平緩，近期更是「止跌攀升」。