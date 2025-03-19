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台達電、華碩 認購夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

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台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

台股連跌三周，市場期待科技業盛事能帶動多頭反攻，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股供應鏈皆備受關注，台達電（2308）、華碩（2357）迎來買盤押寶，統計至昨（18）日，前者已獲外資連二買、投信連五買，後者則有投信連二買。

輝達GTC大會本周登場，今年匯集超過400家廠商參展，台廠中包括台達電、華碩等廠商參與。台達電為輝達AI伺服器電源及散熱重要供應商，董事長鄭平親自率軍參加GTC大會，並展出旗下全系列AI伺服器電源及散熱解決方案，以及數位雙生應用，與工業機器人整合方案，全力搶攻人工智慧（AI）商機。

法人看好台達電今年營收、獲利都將創新高，原因之一是北美四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出較去年增加，其二是隨著新AI伺服器供應狀況逐步轉順，台達電伺服器電源、散熱解決方案需求成長，其中散熱解決方案去年占總營收不到1%，元月已提升至6~7%。

華碩2月營收表現亮麗，也是因為AI伺服器拉貨動能強勁。展望2025年，受到美國關稅政策影響，可能影響個人電腦需求，華碩表示，將因應關稅調整生產地，適度轉嫁成本至客戶，但恐壓抑北美個人電腦市場需求，不過，Windows 10將於今年第4季終止服務，可望逐季催化換機潮，帶動華碩個人電腦營收成長。

再看華碩開放平台業務方面，輝達推出新一代RTX 50系列GPU顯卡，性價比大幅提升；此外，2025年將有多款3A遊戲大作推出及電競奧運舉辦，有利華碩電競產品延續出貨動能。伺服器方面，華碩已成為輝達AI伺服器產品認證供應商，由於AI伺服器需求強勁，預估2025年伺服器營收比重將成長至雙位數。

權證發行商建議，若看好台達電、華碩表現，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品參與行情。

伺服器 台達電 華碩

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