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世紀鋼 挑價內外5%
世紀鋼（9958）積極參與台灣各風場專案，同時耕耘傳統鋼構工程，精進固定式水下基礎製程，並發展浮動式水下基礎，大力拓展海外業務、成為頂尖水下基礎製造商。
根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW。隨著離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，對世紀鋼有利。世紀集團海外布局方面，印尼巴淡島廠2026年初將投產，加上台北港擴廠、大水下基礎組裝產能等，挾帶運費低、人員技術移轉、免關稅等優勢，可比韓國、越南更具競爭力，非國產化的產品毛利率可維持30%。
看好世紀鋼後市可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證入手。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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