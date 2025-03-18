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Gogolook 2025年迎連續獲利元年

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商Gogolook-創（6902）可望在4月底改列一般板，昨（18）日舉辦改列上市前業績發表會。Gogolook運用自有防詐資料庫與AI技術，提供消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務。公司布局全球防詐產業逾十年，目前海外營收占比近五成，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場，期望帶動更多台灣新創公司，並在台灣資本市場支持下加速成長，進軍國際。

Gogolook去年全年合併營收為8.67億元，年增12%，創歷史新高。因認列一次性併購相關費用及持續海外擴張、招募人才與研發投資下，2024年歸屬母公司淨損3,966萬元，每股淨損1.24元。

展望2025年，在營收成長達到關鍵規模，以及利用AI持續提升營運效率，獲利表現可望顯著改善，看好今年重回高速成長軌道，目標成為連續獲利元年。

Gogolook 營收

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